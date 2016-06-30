Порошенко відвідав українських військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Болгарії

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко подякував колективу лікарні «Калероя» за турботу про поранених, які захищають свободу України і Європи та відзначив успішні результати реабілітації українських військовослужбовців. Президент назвав добрим символом двосторонніх українсько-болгарських відносин те, що українські військові та діти з Донбасу відновлюють здоров'я у оздоровчих закладах Болгарії.

"Вами тут дуже пишаються. Лікарі кажуть, що ви справжні солдати, які воюють не лише за свободу України, але й за свободу Європи і захищають не лише Україну, а і Європу", - звернувся до військових глава держави.

Порошенко попросив військових зв'язатися зі своїми рідними і від його імені подякувати їм та передати, що президент дуже цінує українських воїнів. "Україна вас чекає. Повертайтеся додому", - сказав він.

Військові подякували президенту, українському народу, а також дружньому болгарському народу за можливість отримати необхідне оздоровлення та відновлення.

Глава держави вручив військовослужбовцям цінні подарунки. Він також ознайомився з роботою лікарні «Калероя» Військово-медичної Академії Міністерства оборони Республіки Болгарія, підкреслюється в повідомленні.