ЦВК замінила голову окружної виборчої комісії 206 округу в Чернігові

Як повідомив УНІАН координатор виборчих програм громадянської мережі «ОПОРА» Святослав Бабіля, інформація про зміну керівництва комісії з'явилася учора. Під вечір, коли розпочалося засідання надійшов факс із ЦВК про зміну керівництва комісії (попередній голова Артеменко цього тижня був госпіталізований із засідання комісії).

Читайте такожРаді пропонують додатково виділити ЦВК понад 27 мільйонів гривень для проведення проміжних виборівУчора ОВК мала розглядати подання на членів ДВК, прийняті 30 червня. Між тим, у комісії вказували, що серед кандидатів у члени ДВК занадто багато людей з інших регіонів України. На засідання ОВК прибув присутній народний депутат Валерій Дубіль.

За інформацією «ОПОРИ», народний депутат разом із кандидатом у депутати Юрієм Власенком намагалися перешкодити заступнику голови Ірині Примері зачитати постанову про відхилення подань на членів ДВК. Рішення щодо формування ДВК не було розглянуто. У приміщенні ОВК виникла штовханина, оскільки ще звечора близько сотні прихильників Радикальної партії та ВО "Батьківщина" пікетували будівлю Чернігівської райради, де розташовується ОВК. На виклик щодо втручання в роботу виборчої комісії виїжджала слідчо-оперативна група.

Близько 21.35 окружна виборча комісія продовжила засідання. Новий голова склав присягу і запропонував повернутися до розгляду постанови, прийнятої на початку. Однак пропозиція набрала лише 8 голосів членів ОВК, 10 членів комісії проголосували «проти». Тож, рішення учора прийнято не було.