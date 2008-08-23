Чи можливий збройний конфлікт між Росією і Україною (опитування)

Можливість збройного конфлікту між Росією і Україною допускають 47,1% українців, тоді як 49,7% у такий сценарій не вірять.

При цьому 56,4% українців вважають, що Україні варто збільшити витрати на оборону.

Такі результати соціологічного дослідження, проведеного експертами центру «Тейлор Нельсон Софрез Україна» за ініціативою тижневика «Дзеркало тижня».

У те, що збройний конфлікт між Україною і Росією можливий, вірять 42,3% опитаних. При цьому більш всього прихильників цієї думки серед жителів центру (46,5%) і сходу (44,1%) країни. У неминучості війни переконані 4,8% (6,4% на заході).

Більшість опитаних (49,7%) у можливість збройного конфлікту не вірять. Причому на сході і заході таких практично порівну - 48,8% і 48,4% відповідно.

Категорично не вірять у війну з Росією ті, кому за 60 років - 60,5%. Вірить в можливість збройного конфлікту молодь - 53,3% 18-19-річних і 50,6% 20-29-річних.

При цьому 37,9% респондентів (32,8% на сході) рішуче висловилися за збільшення військових витрат України. Ще 18,5% на питання про бажаність зростання витрат на армію відповіли: «Швидше так, ніж ні». Разом, 56,4% (більше половини населення) переконані, що держава має адекватно реагувати на можливість військової загрози.

В ході соціологічного дослідження, проведеного 19-22 серпня за допомогою телефонного опитування, було проінтерв`юйовано 1200 респондентів віком від 18 років, які проживають в містах з населенням понад 20 тисячі. Рівень похибки не перевищує 3%.