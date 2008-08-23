Ющенко хоче збільшити витрати на армію і просить взяти Україну до НАТО

Президент України Віктор Ющенко заявив, що його країна у зв`язку з подіями в Південній Осетії буде вимушена збільшити витрати на оборону. Ющенко також вважає, що НАТО необхідно продовжити розширення на схід, в першу чергу, за рахунок прийняття до Альянсу України.

"Єдиний шлях, яким може піти Україна, щоб захистити свій суверенітет і національну безпеку, - вступ в НАТО", - заявив Ющенко в інтерв`ю британській газеті "Times", опублікованому у суботу, повідомляє AFP. "Розширення кордонів НАТО означає розширення зони миру і стабільності", - підкреслив Ющенко.

Ющенко також повідомив, що Україна після подій навколо Південної Осетії буде вимушена переглянути витрати бюджету на оборону у бік їхнього збільшення. "Після нещодавніх подій стало ясно, що нам потрібно переглянути наші пріоритети оборони. На засіданні Ради національної безпеки і оборони в серпні або вересні ми переглянемо всю систему фінансування Збройних сил в 2008 році і розглянемо перспективи на 2009 рік. Нам потрібно збільшити військовий бюджет, щоб зняти всі питання щодо того, що трапиться завтра. Я хочу нагадати всім політичним силам в нашій країні, що просторікування про можливий нейтральний статус України, що нейтралітет може коштувати нам дуже дорого", - заявив Ющенко.

"Якщо ми зберігатимемо нейтралітет, це означатиме мовчазну згоду підставити нашу країну і наших громадян під загрозу", - переконаний український президент.

Президент України також закликав країни ЄС дати "рішучу і сильну відповідь" на дії Росії. "Ми вперше в Європі з часів холодної війни побачили, як іноземні війська вторгаються на територію суверенної держави, - сказав Ющенко. - Якщо ми поставатимемося до цього байдуже, то наша країна і наші громадяни опиняться під загрозою".

Крім того, вважає Віктор Ющенко, російський-грузинський конфлікт зробить серйозний геополітичний вплив на світ

Головний урок конфлікту, на думку українського Президента, полягає в тому, що жодна держава не в змозі гарантувати свою безпеку поодинці. Президент України підкреслив, що бачить гарантії безпеки країни в зміцненні її зв`язків з НАТО.

Ющенко також в черговий раз заявив, що російський Чорноморський флот до 2017 року повинен покинути Севастополь.

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