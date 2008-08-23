В Укрспецекспорті розказали, яку зброю передавали Грузії

Військово-технічна співпраця з Грузією займає важливе місце в загальній системі організації поставок озброєнь і військової техніки України і здійснюється відкрито, легально, в рамках міжнародних домовленостей.

Про це заявив в ексклюзивному коментарі тижневику «Дзеркало тижня» генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» Сергій БОНДАРЧУК.

«Важливий нюанс полягає в тому, що ми поставляли Грузії майже лише оборонну техніку або системи виявлення», - зазначив він.

Йдеться, зокрема, про комплекси ППО ЗРК «Бук» і ЗРК «Оса-АКМ», станції пасивної радіоелектронної розвідки «Кольчуга-М», РЛС 36Д6-М, учбові літаки L-39, вертольоти підтримки Мі-24, а також партії автомобілів «КрАЗ-6510» і запасні частини до військової техніки, сказав С.БОНДАРЧУК.

«Постачалися й танки, але в цій частині Україна за поставками помітно поступається тій самій Чехії. І діяли ми в умовах жорсткої конкуренції. Не поставили б ми, подібну техніку поставили б інші», - повідомив С.БОНДАРЧУК.

При цьому він зазначив: «Всі поставки здійснювалися відкрито, легально і без зайвого ажіотажу. Грузія - давній партнер України, і ніяких обмежень на військово-технічну співпрацю ніколи не було. Ми діяли в рамках міжнародних домовленостей».