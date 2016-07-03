Савченко заявила, що ніколи не зустрічалася із "сірим кардиналом" української політики Медведчуком

Про це сказала в ефірі ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE" з Наталією Влащенко на телеканалі «112», відповідаючи на запитання щодо її оцінки дій Медведчука під час нинішньої війни в Україні.

Вона зазначила: «Щоб його відчути, мені треба його хоча б побачити, поговорити. Подивитися людині в очі, сказати два-три слова».

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При цьому запевнила, що жодного разу його не бачила. «Я навіть не бачила його по телевізору, в Інтернеті, тому що я не дивлюся оці от новини», - сказала Савченко. При цьому не виключила, що може в дитинстві десь і бачила по телевізору, але вже не пам’ятає.

Савченко зазначила, що чула про нього як про «сірого кардинала», який не зрозуміло на чиєму боці працює. При цьому наголосила, що не може давати оцінки людині, яку не бачила і не знає, а «переплітковувати плітки я не може».

Раніше журналісти показали маєтки Віктора Медведчука, неоднозначного персонажа в українській політиці, учасника Тристоронньої контактної групи та кума президента РФ Володимира Путіна.