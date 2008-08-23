Медведєв написав Ющенку, чого він бажає народу України

На адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА надходять привітання з нагоди 17-ї річниці Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, у вітанні Президента США Джорджа БУША, зокрема, йдеться, що «за останні роки Україна досягла вражаючого прогресу і продовжує зміцнювати демократичні інститути та верховенство права». Дж.БУШ передав «від імені всіх американців найтепліші побажання процвітання та миру всьому українському народові».

У вітанні Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА наголошено, що «наші держави об`єднують багатовікові духовно-культурні та історичні зв`язки». Він побажав народу України «стабільності, благополуччя і процвітання».

Президент ФРН Горст КЬОЛЕР у своєму вітанні побажав українському народу «процвітаючого майбутнього у мирі та свободі», підкресливши, що «Німеччина й надалі буде активно підтримувати Україну у здійсненні її реформ».

Свої вітання з нагоди Дня Незалежності також надіслали Федеральний президент Австрії Хайнц ФІШЕР, Король Бельгії АЛЬБЕР, Президент Індії Пратібха ПАТІЛ, Президент Лівану Мішель СУЛЕЙМАН, Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ, Президент Угорщини Ласло ШОЙОМ, Президент Хорватії Степан МЕСІЧ, Президент Узбекистану Іслам КАРІМОВ, Президент Молдови Володимир ВОРОНІН, Президент Македонії Бранко ЦРВЕНКОВСКІ, генерал-губернатор Австралії Майкл ДЖЕФРІ, Президент Чехії Вацлав КЛАУС, Президент Туреччини Абдулах ГЮЛЬ.

В.ЮЩЕНКА також привітали голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, народні депутати України, керівники органів центральної і місцевої влади, установ, підприємств та організацій, представники громадських і політичних організацій, ділових кіл, релігійних громад та окремі громадяни.