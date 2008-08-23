Президент Федерації боксу привітав Ломаченка з перемогою

Український боксер Василь Ломаченко завоював золоту медаль у ваговій категорії 57 кг. В фінальному бою наш боксер переміг нокаутом в першому раунді Хедафі Джельхіра з Франції.

Перемогу українського боксера прокоментував президент Федерації боксу України Володимир Костерін. За його словами, «зараз в Україні влада на всіх рівнях повинна надавати особливої уваги розвитку спорту і захисту навколишнього середовища, тому що від цього залежить здоров’я нації, її фізичний і духовний стан». Тому, заявив президент Федерації боксу, «пропоную 2009 рік оголосити роком екології в Україні для відновлення навколишнього середовища – основи здоров’я людини».

В свою чергу, другий віце-президент Федерації боксу України Ігор Гайдамак, говорячи про досягнення Василя Ломаченка і всієї олімпійської команди з боксу, нагадав, що після Олімпіади в 2000 році наші боксери були без медалей. Федерація не могла змиритися з такою ситуацією, та їй довелося надати максимум зусиль для того, щоб знову вийти на належний рівень, федерація почала самостійно виконувати план, було набрано нову команду з молодих боксерів.

Як сказав другий віце-президент, результати не примусили довго чекати: пішли перемоги на світових і європейських чемпіонатах, виступи наших хлопців помітили не лише вітчизняні, а й закордонні тренери.

Таким чином, резюмував він, «ми раді, що своїми зусиллями змогли внести вклад в загальну скарбницю української олімпійської збірної».