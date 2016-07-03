Екс-президент Польщі: Україні варто відмовитися від мрії стати членом НАТО

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Україні варто відмовитися від своєї мрії стати членом НАТО. Так само не варто зараз говорити і про досягнення мети стати повноправним членом ЄС", – відзначив екс-президент Польщі.

При цьому, сам Кваснєвський, за його словами, "нічого не має проти мети Києва коли-небудь стати повноправним членом Північноатлантичного альянсу".

Кваснєвський, виступаючи на заході Фонду імені Кербера у Варшаві, висловив стурбованість з приводу безпеки своєї країни, країн Балтії та Молдови.

Кваснєвський заявив, що ситуація в цьому регіоні є найменш безпечною за 17 років, з тих пір як Польща вступила в НАТО.

Така ситуація, на думку Кавснєвського склалася через високу активність російських військових в регіоні, особливо біля кордонів Естонії і Латвії, а також у Молдові.

Він також наголосив, що через навчання Росії біля східних кордонів Північноатлантичного альянсу варто розраховувати на те, що в ході саміту країн-членів НАТО 8 і 9 липня у Варшаві буде ухвалене рішення про посилення військової присутності в Польщі та країнах Балтії.

При цьому Кваснєвський підкреслив, що постійної присутності військ НАТО у великих масштабах в цьому регіоні заплановано не буде, оскільки це суперечило б зобов'язаннями укладеного в 1997 році договору між НАТО і Росією.