НАБУ і ГПУ пропонують ускладнити доступ до закритої частини реєстру судових рішень

Про це директор НАБУ Артем Ситник сказав в ефірі каналу 112 Україна.

Ситник зазначив, що проблеми в слідчих діях, з якими зустрічається НАБУ загальні і для інших силових відомств – прокуратури або поліції, і, щоб їх змінити, треба міняти кримінально-процесуальний кодекс.

Він згадав, що одного разу детективи при обшуку у судді виявили у того постанову суду на обшук у нього ж. "Якщо говорити про проблему витоку інформації, то є величезний ризик, який закладений в законі", - розповів він, пояснивши, що мова йде про закон "Про доступ до судових рішень".

"Постійно 3,5 тис. чоловік – працівники судової гілки влади – не тільки судді, але й помічники, мають доступ до закритої частини судового реєстру. Наприклад, ми беремо обшук, і прокуратура, я з Луценко говорив, також підтримує цю ідею законопроекту. Ми беремо обшук, з моменту отримання постанови проходить близько 7 днів в залежності від ситуації по справі, а протягом доби постанова потрапляє в закритий реєстру і теоретично суддя у Закарпатті чи в зоні АТО може зайти і подивитися. І це та проблема, яка закладена в самому законі", - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав Закони України «Про виконавче провадження» та «Про органи і осіб, що здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів», спрямовані на підвищення ефективності діяльності органів і осіб, які здійснюють примусове виконання рішень та забезпечення належної реалізації завершальної стадії судового розгляду.