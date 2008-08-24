Тимошенко поклала квіти до пам’ятників Шевченку і Чорновілу
14:39, 24 серпня 2008Політика
1325 0
У церемонії взяли участь депутати БЮТ
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО з нагоди Дня Незалежності поклала квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії покладання квітів разом з Ю.ТИМОШЕНКО взяли участь деякі представники уряду, а також депутати від фракції БЮТ.
Також Ю.ТИМОШЕНКО разом зі своїми прихильниками поклала квіти до пам’ятника лідеру Народного Руху України В’ячеславу Чорновілу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter