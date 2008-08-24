Тимошенко поклала квіти до пам’ятників Шевченку і Чорновілу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО з нагоди Дня Незалежності поклала квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії покладання квітів разом з Ю.ТИМОШЕНКО взяли участь деякі представники уряду, а також депутати від фракції БЮТ.

Також Ю.ТИМОШЕНКО разом зі своїми прихильниками поклала квіти до пам’ятника лідеру Народного Руху України В’ячеславу Чорновілу.