Черновецький з Довгим цієї ночі розважали Ющенка (фоторепортаж)

У неділю, 24 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною і дітьми відвідав у Києві мистецьку акцію «Ніч Незалежності» (Арена-Сіті). Значну частину часу президентське подружжя провело у товаристві міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його заступника Олеся ДОВГОГО.

Обов`язковим дресс-кодом цієї ночі була вишиванка.

Мистецька акція "Ніч Незалежності" складалася з двох частин: концерту українських виконавців і груп та дискотеки.

Для гостей свої найкращі твори виконали Тарас ЧУБАЙ та гурт «Плач Єремії», вокальна формація «Піккардійська терція», гурт «Гайдамаки», гурт «Тартак», Віктор МОРОЗОВ та інші.

Фото Сергія Світлицького/ УНІАН