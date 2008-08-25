Черновецький з Довгим цієї ночі розважали Ющенка (фоторепортаж)
19:21, 25 серпня 2008Політика
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Акція складалася з двох частин
У неділю, 24 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною і дітьми відвідав у Києві мистецьку акцію «Ніч Незалежності» (Арена-Сіті). Значну частину часу президентське подружжя провело у товаристві міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його заступника Олеся ДОВГОГО.
Обов`язковим дресс-кодом цієї ночі була вишиванка.
Мистецька акція "Ніч Незалежності" складалася з двох частин: концерту українських виконавців і груп та дискотеки.
Для гостей свої найкращі твори виконали Тарас ЧУБАЙ та гурт «Плач Єремії», вокальна формація «Піккардійська терція», гурт «Гайдамаки», гурт «Тартак», Віктор МОРОЗОВ та інші.
Фото Сергія Світлицького/ УНІАН
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