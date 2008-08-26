Засмучена Італія нагадала Путіну про обіцянку його уряду
16:45, 26 серпня 2008Політика
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Фраттіні довів позицію
|Франко ФРАТТІНІ
Як передає агентство “Новини-Грузія”, про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Італії Франко ФРАТТІНІ.
"Є політична необхідність довести до відома країни, яку вважаємо стратегічним партнером Євросоюзу, що ми із засмученням сприймаємо рішення визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії", - заявив Ф.ФРАТТІНІ.
Раніше він зазначав, що "ухвалення Кремлем рішення визнати незалежність республік суперечить загальновизнаному принципу міжнародної громадськості та Італії, принципу територіальної цілісності й незалежності Грузії, принципу, на який сам же уряд Росії, обіцяв не замірятися".
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