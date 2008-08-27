Український МЗС розчарував Росію

Російська сторона розчарована відмовою делегації МЗС Українина чолі з виконуючим обов`язки першого заступника Міністра закордонних справ України Ю.В.Костенка нанести 27 серпня візит в Російську Федерацію для проведення політичних консультацій. Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії, оприлюдненому на сайті МЗС РФ.

У повідомленні також вказано, що російська сторона жалкує, «що в черговий раз в офіційному Києві віддали перевагу обміну думками через засоби масової інформації, а не відкритому двосторонньому діалогу з актуальних питань російсько-українських відносин».