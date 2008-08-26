Делегація МЗС України скасувала візит до Росії через рішення Медведєва

У зв`язку з рішенням Російської Федерації про визнання незалежності самопроголошених Південної Осетії та Абхазії, які є міжнародно-визнаною складовою суверенної держави Грузія, делегація Міністерства закордонних справ України на чолі з виконуючим обов’язки першого заступника міністра закордонних справ України Юрієм КОСТЕНКОМ скасувала свій візит до Російської Федерації для проведення політичних консультацій, що мають відбутися 27 серпня ц.р. за пропозицією російської сторони.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.