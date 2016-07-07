Депутатську групу "Партія "Відродження" очолив Хомутиннік

16:33, 07 липня 2016
Політика
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Головою парламентської депутатської групи "Партія "Відродження" обрано Віталія Хомутинніка.

Віталій Хомутинник / Фото УНІАН

Таке рішення більшістю голосів депутати групи прийняли під час засідання депутатської групи 7 липня.

Раніше у керівному складі групи були три співголови - Віталій Хомутиннік, Віктор Бондар і Валерій Писаренко.

Загалом до складу депутатської групи "Партія "Відродження" у Верховній Раді України входять 23 народні депутати-мажоритарники.

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