Депутатську групу "Партія "Відродження" очолив Хомутиннік
16:33, 07 липня 2016Політика
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Головою парламентської депутатської групи "Партія "Відродження" обрано Віталія Хомутинніка.
Віталій Хомутинник / Фото УНІАН
Таке рішення більшістю голосів депутати групи прийняли під час засідання депутатської групи 7 липня.
Раніше у керівному складі групи були три співголови - Віталій Хомутиннік, Віктор Бондар і Валерій Писаренко.
Загалом до складу депутатської групи "Партія "Відродження" у Верховній Раді України входять 23 народні депутати-мажоритарники.
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