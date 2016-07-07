Бондаренко став прокурором Донеччини після звільнення з Київської області
16:40, 07 липня 2016Політика
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Прокуратуру Донецької області очолив Євген Бондаренко, який був звільнений з посади прокурора Київської області.
Бондаренко став прокурором Донеччини / Скріншот
Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.
Раніше колишній прес-секретар прокуратури міста Києва Олена Яхно повідомила про відставку прокурора Донецької області Андрія Любовича, який очолював відомство з квітня 2015 року.
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"Прокурор Донецької області Андрій Любович написав рапорт. Сумно все це. Йдуть нормальні професіонали…", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.
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