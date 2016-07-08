Не лише справа Онищенка: нардеп анонсував викриття понад десятка "сімейств", підозрюваних у корупційних схемах

Про це Денисенко розповів у ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1", передає ТСН.

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"Схема Онищенка полягала в тому, що газ спільного виробництва держави і приватної фірми Онищенка продавався по дві тисячі гривень від держави до фірми Онищенка, і потім фірма Онищенка через ряд "прокладок" продавала його по 6,5-7 тисяч гривень. По 4,5-5 тисяч гривень на тисячу кубометрів клалося в кишені цієї людини. Я думаю, найближчим часом ми дізнаємось про 10-12 сімейств, які на цьому заробляли", - сказав нардеп.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, яка завдала збитків державі в розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ВАТ "Укргазвидобування".

Згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є народний депутат Олександр Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання й арешт. Відомо, що екс-депутат перебуває за межами України, його місце перебування встановлюють.