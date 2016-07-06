НАБУ заявляє про отримання додаткових доказів по "газовій справі Онищенко"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

«5 липня детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у Києві та Київській області за 21-ю адресою. Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, телефони та документи, що можуть містити відомості про предмет розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування»», - повідомили у прес-службі бюро.

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У даний час детективи аналізують отриману слідчу інформацію на предмет наявності доказів, а також вживають заходів щодо притягнення до відповідальності підозрюваного в організації злочинної схеми Онищенка. Усі власники вилученого під час обшуків майна проходять у кримінальному провадженні як свідки. Більшість із них співпрацюють зі слідством та вже дали покази детективам бюро.

Загалом слідчі дії проводилися у приміщеннях 11-ти фізичних та трьох юридичних осіб, серед яких – керівники приватних підприємств, нотаріуси, адвокати.

«У зв’язку з тим, що до злочинної діяльності можуть бути причетними фахівці у галузі права – адвокати та нотаріуси – зазначаємо, що наявність свідоцтва про ведення адвокатської чи нотаріальної практики не є підставою для порушення законодавства і не гарантує правову недоторканність, як депутатам і суддям», - наголосили у НАБУ.

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Досудове розслідування триває.

У прес-службі бюро нагадали, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організоване злочинне угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування».

«Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є О.Онищенко, якого Верховна Рада України 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт. Відомо, що екс-депутат перебуває за межами України, його місцезнаходження встановлюється», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Онищенко вивчає можливість отримати статус політичного біженця у Великобританії.