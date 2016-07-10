Порошенко про терміни проведення виборів на Донбасі: Коли росіяни перестануть вбивати українців

Після брифінгу президента України за підсумками переговорів під час саміту НАТО російські журналісти з пропагандистського каналу "Россия" запитали у Петра Порошенка, коли буде можливо провести вибори на Донбасі.

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"Коли росіяни перестануть вбивати українців, як тільки будуть виведені російські окупаційні війська з території України", - цитує "5 канал" відповідь Порошенка.

Нагадаємо, раніше Порошенко уже говорив, що місцеві вибори на Донбасі мають відбутися не під дулами бойовиків, а згідно з українським законодавством і у чіткій відповідності до стандартів ОБСЄ.