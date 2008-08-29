Тимошенко дозволила ввозити до України старі автобуси та автівки

Кабінет міністрів України постановою № 760 від 27 серпня визнав такими, що втратили чинність, ряд постанов Кабінету міністрів з питань ввезення транспортних засобів на територію України.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, скасовано постанову № 341 від 31 травня 1994 року “Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України”, а також ще 6 постанов, якими вносились зміни до Правил ввезення транспортних засобів на територію України.

Довідка УНІАН. Згідно з Правилами ввезення транспортних засобів на територію України, затвердженими постановою Кабінету міністрів № 341 від 31 травня 1994 року, було заборонено ввезення до країни автобусів та вантажних автомобілів, які на момент ввезення були виготовлені чи експлуатувалися більше ніж 5 років, а також інших механічних транспортних засобів, які на момент ввезення були виготовлені 8 і більше років тому.