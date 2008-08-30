Путін: Росії не загрожує ізоляція

Росія не буде в ізоляції через події навколо Південної Осетії та Абхазії, вважає прем`єр-міністр РФ Володимир Путін.

"Я вважаю, що країна - в даному випадку Росія, яка може відстояти честь і гідність своїх громадян, захистити їх життя, виконати свої міжнародно-правові зобов`язання в рамках миротворчого мандата, така країна не буде в ізоляції, хоч би що казали в рамках блокового мислення наші партнери в Європі, або в Сполучених Штатах. На Європі і Сполучених Штатах світ ще не закінчується", - сказав Путін в інтерв`ю німецькій телекомпанії ARD.

"І, навпаки, якщо якісь держави вважають, що вони можуть нехтувати власними, національними інтересами, обслуговуючи зовнішньополітичні інтереси інших держав, авторитет таких держав, хоч би чим вони пояснювали свою позицію, авторитет таких держав знижуватиметься. Тож якщо європейські держави хочуть обслуговувати зовнішньополітичні інтереси США, то вони від цього, на мій погляд, нічого не виграють", - додав російський прем`єр.

Він запевнив, що Росія не прагне ніякого загострення і хоче добросусідських, партнерських відносин з усіма.