Парубій закрив засідання Ради: не вистачило голосів

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій декілька раз ставив на голосування питання, але жодного разу їх не підтримували навіть 200 депутатів, а для результативного рішення необхідно мінімум 226 голосів.

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Після кількох нерезультативних голосувань Парубій констатував, що у сесійному залі немає достатньої кількості голосів депутатів для прийняття рішень.

Він побажав депутатам сьогодні плідно попрацювати на засіданнях комітетів.

Після цього Парубій закрив засідання ВР, нагадавши, що наступне розпочнеться завтра о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, у сесійній залі відбулася словесна перепалка між народним депутатом із фракції “Народний фронт” Леонідом Ємцем та народним депутатом від “Опозиційного блоку” Олександром Долженковим.

Після заклику Ємця до депутатів від “Опозиційного блоку” скласти мандати, як вони й обіцяли, Долженков від імені фракції заявив, що саме завдяки фракції “Опозиційний блок” сьогодні у парламенті ухвалювалися рішення, і для того, щоб показати неспроможність нинішньої коаліції, вони не голосуватимуть за порядку питання денного.

Після цього парламент не зміг проголосувати за жодне з рішень, які ставилися для ухвалення.

У сесійній залі не було частини депутатів із фракцій “Блоку Петра Порошенка” та “Народного фронту”.

Як відомо, депутати від Радикальної партії та “Батьківщини” не голосують, блокуючи трибуну парламенту.