Ющенко перевірить коаліцію питанням про Грузію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що консолідована позиція коаліції щодо оцінки подій у Грузії підтвердить дієздатність парламентської більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, розповідаючи про зустріч В.ЮЩЕНКА з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і лідером фракції НУНС В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ.

«ВР повинна дати чітку оцінку подіям у Грузії. Консолідована позиція коаліції у цьому питанні підтвердить її дієздатність», - процитувала І.ВАННИКОВА слова Президента.

Цього питання В.ЮЩЕНКО торкався, за словами І.ВАННИКОВОЇ, і під час зустрічі з фракцією НУНС.

На початку зустрічі В.ЮЩЕНКО висловив думку, що наступна сесія парламенту матиме особливе значення для Української держави у контексті нових зовнішніх та внутрішньополітичних викликів. Він також висловив думку, що завтра, 2 вересня, парламент повинен розпочати свою роботу з обговорення питання щодо ситуації в Грузії.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО наголосив, що український парламент має дати чітку оцінку подіям у Грузії.

«Президент переконаний, що коаліція має продемонструвати чітку і безкомпромісну позицію у цьому питанні», - сказала І.ВАННИКОВА, процитувавши слова Президента: «Ми - за збереження територіальної цілісності і незалежності Грузії, для нас цей принцип фундаментальний і незмінний».