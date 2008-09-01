БЮТ вимагає від "деяких посадових осіб" вибачитися перед Тимошенко
17:45, 01 вересня 2008Політика
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...за звинувачення в державній зраді
Фракція БЮТ вимагає від своїх колег вибачитися перед прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО за звинувачення у державній зраді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
За його словами, такі звинувачення є абсурдними і не мають під собою жодних фактів. «Уряд діяв у відповідності до Конституції», - сказав він.
«Тому ми вимагаємо вибачення, а потім сідаємо за стіл і дивимося, які узгоджені, і які не узгоджені позиції», - сказав він.
При цьому І.КИРИЛЕНКО наголосив, що в коаліції немає жодних проблем, а є проблеми поза коаліцією.
І.КИРИЛЕНКО також зауважив, що вибачення мають зробити не колеги по коаліції, а певні посадові особи.
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