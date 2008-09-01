БЮТ вимагає від "деяких посадових осіб" вибачитися перед Тимошенко

Фракція БЮТ вимагає від своїх колег вибачитися перед прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО за звинувачення у державній зраді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, такі звинувачення є абсурдними і не мають під собою жодних фактів. «Уряд діяв у відповідності до Конституції», - сказав він.

«Тому ми вимагаємо вибачення, а потім сідаємо за стіл і дивимося, які узгоджені, і які не узгоджені позиції», - сказав він.

При цьому І.КИРИЛЕНКО наголосив, що в коаліції немає жодних проблем, а є проблеми поза коаліцією.

І.КИРИЛЕНКО також зауважив, що вибачення мають зробити не колеги по коаліції, а певні посадові особи.