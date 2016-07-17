П'ять країн підтвердили намір покарати винних у збитті MH17

Про це йдеться у заяві постійних представників Австралії, Королівства Бельгії, Королівства Нідерландів, Малайзії та України при ООН від імені своїх урядів з нагоди других роковин збиття 17 липня 2014 року в Донецькій області літака «Малайзійських авіаліній», повідомили УНІАН в Департаменті політики і комунікацій МЗС України.

«Держави підтвердили свою відданість вжити усіх ефективних заходів для притягнення до відповідальності винних осіб, відзначаючи важливість цього для запобігання атак на цивільні повітряні судна в майбутньому», - йдеться у заяві.

Постійні представники України, Австралії, Бельгії, Нідерландів і Малайзії знову висловили глибокі співчуття родинам жертв цієї трагічної події й усім країнам, які постраждали внаслідок трагедії.

Держави нагадали про занепокоєння щодо актів насильства, які становлять загрозу безпеці міжнародної цивільної авіації, яке було висловлене в резолюції Ради безпеки ООН 2166 (2014).

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Представники України, Австралії, Бельгії, Нідерландів і Малайзії також нагадали про вимогу Ради безпеки ООН притягнути до відповідальності винних за цей інцидент та підтвердили свою відданість досягненню цієї мети, а також нагадали про вимогу Радбезу ООН до усіх країн забезпечити всебічну співпрацю для встановлення відповідальності.

У зв’язку з цим держави відзначили незалежне технічне розслідування причин збиття літака, проведене Радою з безпеки на транспорті Нідерландів у повній відповідності до стандартів ІКАО, та її звіт, опублікований 13 жовтня 2015 року.

Вони також відзначили кримінальне розслідування, яке проводиться Спільною слідчою групою (JIT).

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією «ДНР».

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р.оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Зокрема, згідно із звітом, авіакатастрофа сталася внаслідок детонації боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу «Бук» на сході України.