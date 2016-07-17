Могеріні: Відповідальні за катастрофу малайзійського літака мають постати перед судом

Відповідальні за катастрофу малайзійського "Боїнга" рейсу МН17 мають бути притягнуті до відповідальності та постати перед судом.

Про це йдеться в заяві верховного представника Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні від імені ЄС до другої річниці трагедії. Заява розміщена у Facebook Представництвом ЄС в Україні.

"ЄС і країни-члени згадують про трагедію рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, і знову висловлюють свої співчуття всім тим, хто втратив своїх близьких. З горем і сумом ми всі пам'ятаємо, що сталося два роки тому", - заявила вона.

Могеріні нагадала, що резолюція Радбезу ООН 2166 вимагає, щоб ті, хто прямо або побічно відповідальні за катастрофу рейсу МН17, були притягнуті до відповідальності та постали перед судом.

Також ЄС в черговий раз висловлює підтримку роботи Спільної групи з розслідування і зусиль залучених країн у прагненні довести справу до судового процесу.

"Держави, які здатні допомогти з розслідуванням або судовим переслідуванням відповідальних за катастрофу, повинні впритул співпрацювати зі слідством", - додала верховний представник.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією "ДНР".

Загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

З метою розслідування цієї трагедії 7 серпня 2014 року була створена міжнародна слідча група, до складу якої увійшли прокурори і представники інших правоохоронних органів України, Королівства Нідерландів, Королівства Бельгія, Австралії і Малайзії, а також представники Євроюсту.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднив звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа сталася в результаті детонації боєголовки типу 9N314M, яку випустили з зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України.