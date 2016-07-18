Керрі: США та ЄС підтверджують підтримку України

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив державний секретар США Джон Керрі сьогодні у Брюсселі на прес-конференції по завершенню неформального сніданку з міністрами закордонних справ країн-членів ЄС.

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«Ми повторили сильну підтримку США та ЄС суверенітету та територіальній цілісності України. Ми говорили про процес, який відбувається зараз, про який я також говорив з президентом Путіним (Володимир Путін – президент Росії) та міністром закордонних справ Лавровим щодо подальшого виконання Мінських домовленостей», - сказав Керрі.

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Крім того, за словами держсекретаря США, міністри говорили про важливість продовження реформ в Україні, зокрема, виконання порядку денного боротьби з корупцією, про необхідність заходів у сфері безпеки, які «створять умови» для подальших «політичних кроків» та «кроків у сфері безпеки».

«Я повідомив групу також щодо наших зусиль у Москві, спрямованих на підтримку роботи Франції та Німеччини та прискорення виконання Мінських домовленостей, особливо у питанні безпеки», - деталізував Керрі.