В Раді немає згоди щодо Виборчого кодексу і виборчої системи - Парубій

15:25, 18 липня 2016
Політика
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В Верховній Раді немає консенсусу щодо Виборчого кодексу в цілому і виборчої системи, зокрема, і це є причиною того, що на сьогоднішній день не запроваджено вибори народних депутатів за відкритими списками.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив на прес-конференції.

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“Моя позиція - я завжди був прихильником відкритих списків. Я є автором Виборчого кодексу, яким пропонується до Верховної Ради і до місцевих рад обирати за відкритими списками з регіональним представництвом, тобто на кожному окрузі не один, а кілька представників політичної сили. Але це питання ще немає консенсусу, ми ще не вийшли на кінцевий варіант. Є прихильники серед депутатів залишити мажоритарну складову, є прихильники закритих партійних списків, є - відкритих. Але, на жаль, робоча група по жодному із законопроектів не знайшла консенсусу”, - сказав Парубій.

Також він сподівається, що восени дискусія щодо нової системи виборів перейде від експертів до голів фракцій, і що восени виборчі правила будуть змінені.

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