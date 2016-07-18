В Раді немає згоди щодо Виборчого кодексу і виборчої системи - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив на прес-конференції.

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“Моя позиція - я завжди був прихильником відкритих списків. Я є автором Виборчого кодексу, яким пропонується до Верховної Ради і до місцевих рад обирати за відкритими списками з регіональним представництвом, тобто на кожному окрузі не один, а кілька представників політичної сили. Але це питання ще немає консенсусу, ми ще не вийшли на кінцевий варіант. Є прихильники серед депутатів залишити мажоритарну складову, є прихильники закритих партійних списків, є - відкритих. Але, на жаль, робоча група по жодному із законопроектів не знайшла консенсусу”, - сказав Парубій.

Також він сподівається, що восени дискусія щодо нової системи виборів перейде від експертів до голів фракцій, і що восени виборчі правила будуть змінені.