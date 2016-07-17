Порушення на виборах: до поліції надійшло понад 100 повідомлень, відкрито 6 кримінальних проваджень

Як повідомили УНІАН у Департамент комунікації Національної поліції України, станом на 17.00 до поліції надійшло 101 повідомлення про порушення, пов’язані з виборчим процесом, з них 96 - після відкриття виборчих дільниць.

Найбільше повідомлень зафіксовано у Чернігівській області (34). У Луганській області до поліції надійшло 26 повідомлень про порушення під час виборів, у Херсонській - 20, у Полтавській - 10, на Волині - 5, у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях - по 3.

За результатами перевірки повідомлень, що надходили до поліції, правоохоронці Полтавщини відкрили два кримінальних провадження. Одне з них - за ч. 2 ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз), ще одне - за ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборців) Кримінального кодексу України.

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Крім того, поліція відкрила чотири кримінальних провадження. Три з них - на Херсонщині за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Ще одне провадження було відкрито правоохоронцями Луганщини за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні проходить голосування на проміжних виборах народних депутатів України у семи одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).