Маккейна офіційно назвали кандидатом у Президенти США

Сенатора від штату Арізона Джона МАККЕЙНА офіційно затверджено кандидатом у Президенти США від Республіканської партії.

Як передає ІТАР-ТАСС, відповідне рішення ухвалено делегатами загальнонаціонального з`їзду республіканців, який відбувається в Сент-Полі, штат Міннесота.

Усупереч попередньо складеній програмі, організатори з`їзду буквально в останню мить оголосили, що голосування щодо кандидатури Сари ПЕЙЛІН на пост віце-президента переноситься на останній день з`їзду. Свою формальну згоду брати участь у виборах вона вже дала.

72-річний Дж. МАККЕЙН у разі перемоги на виборах стане найстаршим Президентом США, який заступає на перший термін. Поки що такий рекорд належить Рональдові Рейгану (1911-2004): йому було 69 років, коли він вступив на посаду голови американської адміністрації в січні 1981 року. Дж. МАККЕЙНУ 29 серпня ц.р. виповнилося 72 роки.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня з`їзд Демократичної партії США офіційно обрав сенатора Барака ОБАМУ кандидатом у Президенти США.