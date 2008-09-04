Регіонали хочуть звільнити Огризка
10:35, 04 вересня 2008Політика
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Проект постанови - на сайті ВР
У ВР зареєстрований проект постанови про звільнення із займаної посади міністра зовнішніх справ України Володимир Огризка. Така інформація розміщена на сайті ВР.
Автор ініціативи – регіонал Василь Кисельов.
У картці законопроекту стверджується: “Передано на розгляд керівництву (04.09.2008)”. Текст постанови наразі на сайті ВР відсутній.
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