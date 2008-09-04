Регіонали хочуть звільнити Огризка

У ВР зареєстрований проект постанови про звільнення із займаної посади міністра зовнішніх справ України Володимир Огризка. Така інформація розміщена на сайті ВР.

Автор ініціативи – регіонал Василь Кисельов.

У картці законопроекту стверджується: “Передано на розгляд керівництву (04.09.2008)”. Текст постанови наразі на сайті ВР відсутній.