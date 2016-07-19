Марчук: Україна для початку відведення озброєння наполягає на лінії розмежування станом на вересень 2014

Про це Марчук сказав журналістам, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

Як поінформував представник України, в Мінську на даний час на засіданнях Тристоронньої контактної групи відбувається узгодження документа про розведення сил на Донбасі.

За його словами, російська сторона "досить "грамотно" вміє затягувати будь-яке питання". "В принципі, з точки зору здорового глузду, важко заперечувати проти того, щоб відвести військових, щоб снайпери не бачили цілі, щоб один одного не бачили, провокують там різні рухи тощо", - наголосив Марчук.

"На сьогодні їх не влаштовують два пункти з цієї великої угоди. Перший - це те, що відведення відбувалося, і в основу була взята лінія розмежування від 19 вересня 2014 року, на чому ми наполягаємо. І друге - вони хочуть вилучити у преамбулі, це не в імперативній частині, вилучити посилання на те, що в основу цієї домовленості беруться 12 принципів, які розроблені воєнними експертами "нормандської четвірки". У Мінську це було, коли вони там залишалися і відпрацювали", - наголосив Марчук.

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При цьому, за його словами, усі інші моменти наразі погоджені.

Також він сказав, що сторони домовилися не чекати наступного раунду переговорів у Мінську, що відбудеться 27 липня, а в режимі онлайн спробувати погодити зазначені моменти.

За його словами, питання затвердження лінії розмежування станом на вересень 2014 року "принципове для нас".

"Думаю, що на чомусь домовимося, знайдемо якийсь компроміс, і якщо це відбудеться, тоді є готових три ділянки (для розведення сил - УНІАН)", - заявив Марчук.

Такими ділянками є Станиця Луганська, Золоте та Петрівське.

"Три ділянки по два кілометри в глибину, два кілометри в ширину, і тоді їх можна розширити. Якщо ось цей квадрат 2 на 2 зробити, але там передбачено, перш ніж почати, визначення точних координат, абсолютно точні до секунд. (Також) з другого боку обов'язково передбачається сім днів тиші, тобто, якщо не буде семи днів тиші, а будуть обстріли, ніякого відведення не буде", - заявив Марчук, розповівши про передумови початку розведення сил на Донбасі.

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Кожна сторона повинна буде повідомити Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ документально про точні координати поточного знаходження і подальшого відведення усіх сил. Очікується, що таке повідомлення до СММ ОБСЄ буде спрямовано по факту дотримання семи днів тиші. Спостерігачі ОБСЄ своєю чергою повинні перевірити, що режим тиші дійсно дотримується, а потім має бути звернення про одночасне відведення сил сторонами. Відведення повинно відбуватися синхронно.

"Наприклад, там де ми зараз будемо (погоджувати) відведення у Станиці Луганській, ми пропонуємо, щоб цю зону продовжити не на два кілометри, а щоб вона пішла вздовж річки Сіверський Донець аж до самого українсько-російського кордону", - сказав Марчук.

Він пояснив, що у тому районі таке відведення може сприяти встановленню миру на великій частині території, яка буде звільнена від присутності військових та техніки.

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"Чому так ми наполягали на цьому і наполягаємо? Тому що це може бути початком відведення по усій лінії зіткнення, а вона є лінією фронту практично", - заявив Марчук.

Представник України відзначив, що наразі пропонується створення хоч і невеликої, по 2 кілометри, але все ж таки зони безпеки, вільної не тільки від важкого озброєння, а й від військових. За його словами, у цій зоні безпеки не повинно бути особового складу, бронетранспортерів, крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, снайперів, а також диверсійно-розвідувальних груп.