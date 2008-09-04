Фесенко про розводку, останніх дурнів і кирдик для Януковича

Партія регіонів зникне з політичної карти, якщо піде на коаліцію з БЮТ при збережені за Юлією ТИМОШЕНКО посади прем’єр-міністра.

Таку думку висловив керівник Центру прикладних політичних досліджень Володимир ФЕСЕНКО під час круглого столу: «Жахливий кінець або жах без кінця: чим закінчиться кошмар коаліцій?».

Він назвав нісенітницею сценарій, який сьогодні поширюється в ЗМІ з посиланням на джерела, за яким БЮТ і ПР досягли домовленостей, що Ю.ТИМОШЕНКО залишається прем’єром, а Віктор ЯНУКОВИЧ стає Президентом України на наступних виборах, а поки стане головою парламенту.

“Якщо “регіони” підуть на цю “розводку”, вони будуть останніми дурнями. Тому що у разі, якщо вони йдуть на офіційну коаліцію з БЮТ й Ю.ТИМОШЕНКО залишається прем’єр-міністром, то кірдик і Партії регіонів, і В.ЯНУКОВИЧУ разом з ними”, - наголосив політолог. Він підкреслив, що після об’єднання БЮТ та Партії регіонів жодна людина в Україні “не поставить ломаного гроша” за президентство В.ЯНУКОВИЧА. Він нагадав, що за всю історію незалежності України спікери ніколи не вигравали президентські вибори. Але найголовнішим, на його думку, є те, що реальна влада залишиться у прем’єра, а не спікера.

В.ФЕСЕНКО підкреслив, що лідер БЮТ вміє блискуче проводити виборчі кампанії, на відміну від Партії регіонів. Він не впевнений, що відносини між двома політичними силами не зміняться протягом декількох місяців. “Тому ризики дуже великі”, - наголосив політолог.

Як відомо сьогодні газета “Сьогодні”, повідомила з посиланням на джерела в Партії регіонів, що Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ досягли домовленості на стратегічну перспективу (на президентські вибори) і найближчу (на період до президентських виборів). "Стратегія така - В.ЯНУКОВИЧ - президент, Ю.ТИМОШЕНКО – прем’єр. Президентські вибори відбудуться в строк - в кінці 2009 року. Ю.ТИМОШЕНКО бере участь в першому турі виборів, але в другому знімає свою кандидатуру. Після чого змагаються В.ЮЩЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ. Перемагає, звичайно ж, останній. Чому Ю.ТИМОШЕНКО відмовляється від виборів? Просто змінять Конституцію, для чого зараз буде створена тимчасова конституційна комісія. У результаті прем’єр стане повновладним господарем у виконавчій владі, за президентом залишиться зовнішня політика і командування армією”, - пише видання. Щодо найближчої перспективи, то, за словами джерела, протягом вересня буде створена тимчасова стабілізаційна коаліція БЮТ і ПР. "Просто буде оголошено, що для того, щоб зняти загрозу нових перевиборів, яких народ не хоче, і внести стабільність в політичне життя України, БЮТ і ПР йдуть на вимушену коаліцію. Після створення коаліції, “регіонали” одержують 50% +1 місце в уряді ТИМОШЕНКО, а Андрій КЛЮЄВ стає першим віце-прем’єром. Під час цього коаліційного процесу Арсеній ЯЦЕНЮК буде знятий з посади спікера, Олександр ЛАВРИНОВИЧ стане виконувати обов’язки голови ВР. А після утворення коаліції В.ЯНУКОВИЧ стає спікером. Такий план", - зазначає газета.

Правда, в БЮТ виданню заявили, що добре подумають, перш ніж входити в коаліцію з "регіоналами": "Розумієте, ми не хочемо, щоб з нами відбулося те, що відбулося з Морозом. Ми не хочемо, щоб західноукраїнський електорат звинуватив нас в зраді".