Чи може Яценюк очолити третю силу (опитування)

Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК має реальні перспективи стати на чолі третьої сили. До такого висновку прийшли учасники експертного опитування щодо можливості створення А.ЯЦЕНЮКОМ власної політичної сили, проведеного Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна.

Зокрема, в переданому УНІАН опитуванні, президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ зауважив, що суспільство поступово виходить за рамки протистояння між помаранчевими і біло-блакитними. “І це розділення вважають не корисним і не доцільним більше половини громадян. Більш як третина громадян вважає, що треба створювати третю політичну силу. Тобто можна зробити висновок, що в Україні поступово створюється запит на створення третьої політичної сили”, - зауважив він.

Він нагадав, що 12% громадян України у травневому опитуванні Всеукраїнської соціологічної служби зауважили, що бачать на чолі третьої політичної сили А.ЯЦЕНЮКА. “Тобто певні перспективи для створення третьої політичної сили у Арсенія Петровича є. Він набрав певної політичної ваги, знаходячись на посаді голови Верховної Ради», - зауважив він.

Народний депутат України з фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБИНСЬКИЙ висловив думку, що у кожного народного депутата є реальна можливість створення власної політичної сили. “Питання не в створенні чи в нестворенін, а в призначенні цієї сили, і в тому, яким буде місце та роль цієї сили в українському політикумі. Буде вона впливовою чи буде вона сто сорок першою чи сто сорок восьмою. Мені дуже важко сказати, хто туди може увійти. Очевидно, у нього (А.ЯЦЕНЮКА – УНІАН) є якісь розрахунки», - зауважив депутат.

Народний депутат України з фракції НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що зараз це є недоцільним і передчасним. На його думку, на сьогоднішній момент це був би фальстарт. “Ситуація ще не визріла, існуючі політичні сили ще не дограли свою гру. Поки є «Наша Україна» і поки на неї покладаються певні, хоча і примарні надії, створення такої політичної сили політиком, який себе позиціонує в президентській стороні, було б незрозумілим для виборців», - зазначив Т.СТЕЦЬКІВ.

Перший президент України Леонід КРАВЧУК не впевнений, що А.ЯЦЕНЮК дійсно має такі наміри:«Ви знаєте, зараз стільки всього говорять, що хотілося б підтвердження, чи справді А.ЯЦЕНЮК має такі наміри, чи це тільки так про нього кажуть”. За його словами, якби такий проект створювався, то перспективу від нього можна очікувати лише через 3-4 роки. “Тому що для таких проектів, як створення партії, або якоїсь системної політичної сили, потрібен час, великі кошти, а головне – неймовірно цікава програма. Але це можна говорити тільки тоді, коли ми знаємо, що виступив сам лідер і сказав про свої наміри, сказав, як він це бачить, яка платформа, що він ставить в центр уваги, тоді вже можна говорити, реально це чи нереально», - наголосив Л.КРАВЧУК.

Директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО зауважив, що розмови про створення партії, яку б міг очолити А.ЯЦЕНЮК йдуть вже давно. Він нагадав про те, що в свій час прогнозувалось що спікер може очолити чи то “Нашу Україну”, чи то “Єдиний Центр”, але він постійно відмовлявся. “На сьогоднішній день ситуація є такою, що на фоні банкрутства основних політичних сил і політичних лідерів, є попит на нове політичне обличчя, на людей, яким би ми довіряли. У А.ЯЦЕНЮКА на сьогоднішній день є найвищий баланс довіри в країні, він очолює одну з гілок влади в Україні, він є молодим, і тому, відповідно, є притягальним елементом для багатьох людей, які розраховують на оновлення політичних еліт”, - сказав К.БОНДАРЕНКО, додавши, що крім того, А.ЯЦЕНЮК постійно виступає з гаслами, спрямованими як на примирення і стабілізацію в суспільстві, так і на реформи в країні. Тому він думає, що такий проект може мати успіх. “Тим більше, що 2 вересня, виступаючи в парламенті, А.ЯЦЕНЮК озвучив кілька тез, які могли б стати основою нової політичної платформи – про збереження демократії та парламентаризму, необхідність протистояння диктатурі, яка на сьогоднішній день перед нами вимальовується все чіткіше і чіткіше, як наслідок популізму окремих політиків. Тому я думаю, що якщо та інформація, яка з’являється в ЗМІ, має під собою підґрунтя, то, вважаю, що А.ЯЦЕНЮК міг би в короткий час стати притягальним елементом для багатьох політиків, бізнесменів, представників середнього бізнесу. А також особою, до якої могли би проявити інтерес як на Заході, так і на Сході країни», - підкреслив експерт.

В Київському інституті проблем управління імені Горшеніна зауважують, що опитування було проведено у зв’язку з появою в ЗМІ інформації про те, що А.ЯЦЕНЮК найближчим часом може очолити власний політичний проект.

Зокрема, газета «Лівий берег» стверджує, що в найближчий час відбудеться презентація нового політичного проекту, який очолить спікер Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК: "Створення А.ЯЦЕНЮКОМ власного проекту стало справою часу".