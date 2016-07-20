Могеріні привітала український уряд з досягненнями у проведенні реформ

Про це йдеться у повідомленні Зовнішньої служби ЄС, розповсюдженому в Брюсселі за результатами зустрічі Могеріні з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, яка пройшла ранком середи. Це був перший візит українського прем'єра в Брюссель з моменту його призначення на посаду у квітні 2016 року. «Ця зустріч дала можливість високому представнику підтвердити незмінну прихильність Європейського Союзу до міцного, глибокого та широкого партнерства з Україною», - наголошується у повідомленні.

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Під час зустрічі Гройсман повідомив про стан справ у виконанні програми реформ уряду за сто днів з моменту призначення. «Вітаючи досягнення, високий представник особливо високо оцінила, що боротьба з корупцією залишається в центрі процесу реформ і його реалізації. Європейський Союз і надалі буде підтримувати вражаючу програму реформ української влади, в тому числі, у фінансовому відношенні», - наголошують у Зовнішній службі ЄС. «Ця амбітна програма реформ демонструє таку необхідну прихильність (уряду) українському народові підвищити рівень життя і забезпечити більш рівномірне, справедливе та відкрите суспільство», - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі сторони також обговорили хід реалізації Мінських домовленостей, особливо, в світлі сплеску насильства на сході України за останні два дні. «ЄС продовжує підтримувати повне виконання Мінських домовленостей, а також територіальну цілісність і суверенітет України», - йдеться у повідомленні.

Високий представник також привітала прем'єр-міністра України з виконанням всіх умов, необхідних для надання Україні безвізового режиму. «Це вражаюче досягнення, яке було визнано Європейською Комісією в її пропозиції скасувати візові вимоги, повинно привести восени до позитивного результату в Раді і Європейському парламенті», - наголошується у повідомленні.

Також Могеріні запевнила Гройсмана, а через нього український народ, що ратифікація і повний вступ в силу Угоди про асоціацію залишається головним пріоритетом. Наразі триває пошук вирішення ситуації, яка склалася через референдум у Нідерландах.