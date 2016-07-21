Довибори до Ради: на Полтавщині досі не опрацьовано 100% протоколів, там зчинився скандал (відео)

Про це свідчить опублікована на сайті ЦВК інформація. Наразі опрацьовано 99,1% протоколів.

Так, до парламенту проходять:

В окрузі №23 Волинської області - Ірина Констанкевич від УКРОПу. За неї віддали 57,42% голосів.

У Дніпропетровській області в окрузі №27 лідером стала Тетяна Ричкова, самовисуванець, вона набрала 44,57% голосів.

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На Івано-Франківщині в окрузі №85 переміг Віктор Шевченко від УКРОПу (21,19%).

У Луганській області в 114-му окрузі переміг Сергій Шахов, "Наш край", набравши 37,21% голосів.

В окрузі №183 Херсонської області лідером став Юрій Одарченко, "Батьківщина", з 25% голосів.

У Чернігівській області в окрузі №206 переміг Максим Микитась, самовисуванець, з31,45% голосів виборців.

Наразі невідомими залишаються результати довиборів лише у Полтавській області в окрузі №151. Тут опрацьовано 99,53% протоколів, виграє Руслан Богдан з 21,8% голосів.

Варто зазначити, що на довиборах у Полтавській області в окрузі №151 (місто Лохвиця) частина кандидатів не вірить у чесний підрахунок голосів й вимагає перерахунку, вказуючи на фальсифікації під час агітації.

Опоненти називають головним організатором фальсифікацій представника "Батьківщини" Руслана Богдана та його команду.

Як повідомлялося, 17 липня пройшло голосування на проміжних виборах народних депутатів України у семи одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) і № 206 (Чернігівська область).