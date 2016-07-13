"Зовсім не смішно": У Лаврова відреагували на заяву міністра оборони Польщі щодо ролі РФ у Волинській трагедії

На своїй сторінці у Facebook Захарова задалася питанням, чи є ця точка зору позицією Польщі або приватною думкою міністра оборони Польщі Мачеревича.

«Є історичні події чи природні явища, в яких Росія не винна?» - запитала Захарова.

Відповідаючи на коментар одного з користувачів Facebook, представник МЗС РФ висловила здивування тим фактом, що подібну заяву зробив міністр оборони.

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«Або він взагалі нічого не вирішує і поставлений на посаду номінально або не смішно зовсім», - сказала вона.

Раніше, відповідаючи на питання журналіста про те, яка нині роль російської пропаганди у висвітленні подій на Волині 1943-1944 рр., міністр оборони Польщі Мацеревич зазначив, що роздмухування трагедії в російський пропаганді очевидно.

"Це очевидно (роздування негативної ролі українців у Волинській трагедії російською пропагандою)... Однак це не повинно заважати нам розгледіти... що справжнім ворогом, тим, хто використовував частину націоналістичних сил українців для того страшного злочину, геноциду, є Росія. Там знаходиться джерело цього страшного злочину", - зазначив Мацеревич.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Сенат Польщі закликав Сейм визнати Волинську трагедію геноцидом, "скоєних українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої".

Міністерство закордонних справ України заявило, що "відпрацьовує реакцію" на таку новину, тому що "питання важливе і чутливе".