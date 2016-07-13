У Раді підготували відповідь польському Сенату щодо Волинської трагедії (документ)

В українському парламенті засуджують односторонні дії польських колег, але закликають припинити політизацію історичних питань і зосередитися на конструктивній побудові відносин між Україною і Польщею, передає LB.ua.

Про це йдеться у проекті постанови Верховної Ради, який зареєстрований 12 червня у Верховній Раді (№4948) і який є в розпорядженні LB.ua, про заяву Верховної Ради України "У зв'язку з прийняттям Сенатом Республіки Польща постанови від 7 липня 2016 року "Про вшанування пам'яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян ІІ Речі Посполитої у 1939-1945 роках".

Верховна Рада вважає вважає постанову Сенату політично незбалансованою і юридично некоректною, а також такою, яка спрямована на свідомий підрив дружньої атмосфери українсько-польських відносин. Відповідальність за це ВР покладає на ініціаторів відмови від погодженої формули взаєморозуміння між Україною і Польщею.

Українські депутати наголошують, що повернення до болісних питань українсько-польських відносин відбулося у момент війни з РФ.

Депутати усвідомлюють, що єдиним шляхом примирення є вивчення історичної правди і взаємне християнське прощення, до якого закликав Папа Римський Іван Павло ІІ.

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«(Верховна Рада — Ред.) знову звертається з щирою проханням пробачити і прощає, в дусі християнської моралі і примирення, гріхи тих українців і поляків, які в умовах воєнних потрясінь свідомо чи несвідомо стали на шлях зла, підняли руку на беззбройних та беззахисних польських і українських братів і сестер», - йдеться у документі.

Також український парламент закликає нинішнє покоління поляків та українців продовжити стратегічне партнерство і не піддаватися на провокації радикальних сил, а також звертається до польських парламентарів припинити політизацію трагічних сторінок спільної історії і «зосередитися на конструктивній побудові відносин між Україною та Польщею».

Як повідомили виданню ініціатори цього звернення, його текст є виваженим і спрямований на зниження градуса напруги в відносинам між країнами.

Водночас підписанти звернення припускають, що у парламент будуть подані інші проекти заяв, з більш радикальними формулюваннями — щоб стимулювати ескалацію відносин між Україною та Польщею.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Сенат Сейм Польщі закликав визнати Волинську трагедію геноцидом, "скоєним українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої".

Міністерство закордонних справ України заявило, що "відпрацьовує реакцію" на таку новину, тому що "питання важливе і чутливе".