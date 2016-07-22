МЗС України висловило протест у зв’язку з перебуванням Шойгу в окупованому Криму

20:32, 22 липня 2016
Політика
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Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку із неузгодженим з українською стороною перебуванням 22 липня на суверенній території України у її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим та м.Севастополь, міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу.

Фото УНІАН

Про це йдеться у переданому МЗС України.

«Перебування С.Шойгу на території Автономної Республіки Крим є відвертим нехтуванням з боку російської влади державним суверенітетом України, свідченням порушення з боку Російської Федерації Статуту ООН, принципів і норм міжнародного права, свідомого ігнорування цією країною своїх міжнародних зобов’язань», - наголошується у коментарі.

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Також в українському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що вся відповідальність за ці та інші порушення покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта відповідно до норм міжнародного права, її посадових осіб, а також незаконні «органи кримської влади» та їх представників, які ухвалюють незаконні рішення та вчиняють протиправні дії.

Російському зовнішньополітичному відомству надіслано відповідну ноту протесту.

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