Мороз пропонує КПУ: поки гарячі голови ПР і БЮТ тішаться планами...

Соцпартія ще раз запропонувала Компартії створити спільний "Лівий блок".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Соціалістичної партії з посиланням на секретаря політради СПУ Ярослава МЕНДУСЯ.

“Наразі можу сказати, що ми звернулися до КПУ з листом про створення "Лівого блоку"”, - сказав Я.МЕНДУСЬ, зазначивши: “До слова, з такою ініціативою ми виступили і в 1998-му, і в 2002 році. Чекаємо відповіді”.

За його словами, "деякі гарячі голови в ПР і БЮТ тішаться планами про підвищення прохідного бар`єра до 8-10%”. Проте, зауважив він, “в політиці прості рішення не завжди запорука їхнього успіху. Сформований з таким прохідним бар`єром парламент буде відображати настрої переважної меншості населення, а значить, з першого дня буде приречений”.

На переконання Я.МЕНДУСЯ, “повернення до пропорційно-мажоритарної системи стало б істотним кроком назад в політичному розвитку країни. Більш затребувана в суспільстві пропорційна виборча система за "відкритими" списками. Її вже давно пропонували соціалісти”.

При цьому Я.МЕНДУСЬ припустив, якщо СПУ піде на вибори самостійно, “то я упевнений, що Олександр Олександрович (лідер СПУ Олександр МОРОЗ- УНІАН) очолить партійний список на наступних виборах".