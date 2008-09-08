Литвин бачить проблеми із внесенням змін до Конституції

Верховній Раді України буде непросто прийняти рішення щодо внесення змін до Конституції України. Про це сказав лідер фракції однойменного блоку Володимир ЛИТВИН на прес-конференції в агентстві УНІАН.

В.ЛИТВИН нагадав, що для внесення змін до Конституції необхідно дві сесії. За його словами, “буде відчуватися дефіцит часу, оскільки наступна сесія вже відбуватиметься в умовах формальної в правовому вимірі президентської кампанії”. Він додав, що основні зміни стосуватимуться “переформатування влади”. “Бо ніхто не буде говорити про права і свободи людини. Борються затято ж за владу,” - зазначив В.ЛИТВИН. За його словами, це не буде сприйняте не тільки в середині України, а й в міжнародних інституціях, в міжнародному співтоваристві. При цьому він додав, що у випадку, коли буде досягнуто компромісу між основними політичними силами і Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, то “очевидно йтиметься про те, щоб накласти мораторій на прийняття різного роду рішень”.

В.ЛИТВИН нагадав, що “ще останнього слова” не сказав Конституційний Суд України щодо конституційності прийняття змін до Конституції України в 2004 році. “Той, хто оборонятиметься, буде мати це на увазі ”- зазначив він. За його словами, “все це може призвести до дестабілізації і не передбачуваних процесів і подій”.