Тимошенко підтвердила, що координує дії з Партією регіонів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фракції БЮТ і Партії регіонів координують своє голосування у Верховній Раді по найбільш важливих для країни законах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві для регіональних і центральних ЗМІ.

«З Партією регіонів у нас є координація щодо голосування в парламенті з тих законопроектів, які сьогодні потрібні Україні. Цілий ряд законопроектів є у Партії регіонів, які вони не могли реалізувати в останні три з половиною роки, і в нас є такі законопроекти. Ми намагаємося знайти взаєморозуміння, і на основі балансу і прийняття тільки тих законів, які конче необхідні Україні, ми підтримуємо діалог і координуємо дії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що в результаті такої координації Верховна Рада змогла прийняти такі законопроекти, як, зокрема, про перехід на єдину тарифну сітку і підвищення престижності шахтарської праці.

«Сьогодні практично зрушилася з мертвої точки законодавча робота», - вважає вона.

Глава уряду розраховує, що на наступному пленарному тижні Верховна Рада прийме законопроекти, що стосуються місцевого самоврядування, а також підготовки до проведення Євро-2012 в Україні.

«Я вважаю, що спільне голосування в парламенті є надзвичайно важливим для країни, хотілося щоб було 450 голосів «за», коли закон потрібний Україні, а не створювали приводи для звинувачень у зраді чт конституційному перевороті. Це смішно, а Президент України не може бути смішним. Він може бути яким завгодно, але тільки не смішним», - підкреслила прем`єр-міністр.