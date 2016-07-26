У "Батьківщині" спалення партквитків у Харкові назвали провокацією, спрямованою проти партії

"Сьогодні у Харкові група людей провела акцію зі спалення нібито членських квитків «Батьківщини». Інформацію про це було спочатку розміщено, а потім знято зі сторінки харківської обласної організації «Батьківщина Молода» у Facebook", - говориться у заяві партії.

Читайте такожЧлени фракцій Радикальної партії і "Батьківщини" оточили трибуну Ради

"Партія «Батьківщина» і організація «Батьківщина Молода» заявляють, що організатор цієї акції Антон Філіпов був відсторонений від посади виконувача обов’язків голови обласної організації «Батьківщини Молодої» ще 2 червня з формулюванням «за бездіяльність»", - повідомляє політсила.

"Ми стверджуємо, що мотиви, зазначені у заяві цієї групи людей, не мають нічого спільного з реальністю. Так само нічого спільного з «Батьківщиною» і «Батьківщиною Молодою» більше не мають люди, які сьогодні вийшли на акцію", - наголошує "Батьківщина".

"Це - провокація, організована і проведена виключно для того, щоб нашкодити партії «Батьківщина»", - підкрелюється у заяві.

"Ми також уповноважені заявити, що сторінка Харківської обласної організації «Батьківщини Молодої» у Фейсбук досі не передана попереднім керівником організації Антоном Філіповим в управління новопризначеного голови. Тому заяви, оприлюднені на цьому ресурсі, на даний момент не є офіційною позицією «Батьківщини Молодої»", - повідомила партія.