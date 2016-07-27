Прокуратура розслідує погрози вбивством нардепу, що бореться з "дерибаном" землі у Бучі та Ірпені

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київщини, "народному обранцю, яка активно бореться із незаконними забудовниками та дерибанниками землі у м. Буча та м. Ірпінь", через соціальну мережу надійшло повідомлення від особи, яка погрожувала фізичною розправою нардепу та членам її родини.

За цим фактом прокуратурою Київської області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.346 КК України.

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На даний час вживаються першочергові слідчі дії для встановлення особи, причетної до вчиненого кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі прокуратури Київської області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Як підтвердила у своєму твіттері прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, мова йде про депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Ольгу Червакову.