Ющенко називає саміт в Парижі надзвичайно успішним

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом буде підписана у другому півріччі 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ та головою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ сьогодні у Парижі.

В.ЮЩЕНКО назва сьогоднішній саміт Україна-ЄС надзвичайно успішним для України, оскільки він дозволив отримати позитивний сигнал щодо європейських перспектив України.