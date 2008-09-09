Ющенко називає саміт в Парижі надзвичайно успішним

17:44, 09 вересня 2008
Політика
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Відбулася спільна прес-конференція

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом буде підписана у другому півріччі 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ та головою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ сьогодні у Парижі.

Генеральний секретар Ради ЄС, верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Хав`єр Солана, Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу, Головуючий Європейської Ради, Президент Французької Республіки Ніколя Саркозі та Президент України Віктор Ющенко під час зустрічі у формі робочого ланча в Єлісейському палаці (Париж), 9 вересня 2008 р.

В.ЮЩЕНКО назва сьогоднішній саміт Україна-ЄС надзвичайно успішним для України, оскільки він дозволив отримати позитивний сигнал щодо європейських перспектив України.

 

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