Порошенко назвав події на сході України нашестям чужинців

Про це він заявив під час заходів до Дня хрещення Київської Русі-України сьогодні на Володимирській гірці у Києві. «Переконаний, що релігійний мир, взаємна повага державного, церковного партнерства є вагомим здобутком України, і ми це надбання маємо дуже берегти, особливо тепер, в час великих випробувань», - підкреслив він.

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«Два з половиною роки тому Москва розв’язала війну проти золотоверхого Києва. Речі треба називати своїми іменами, сам спаситель вчив, що є чітка межа між правдою та неправдою», - додав президент.

«Я категорично не сприймаю паліативної форми, як абстрактний збройний конфлікт і збройне протистояння – це оцінки з чужого, не українського голосу. Те, що відбувається зараз на сході України, називається нашестям чужинців, і думаю, цьому українському словосполученню не складно знайти аналог і в церковнослов’янській мові», - зауважив глава держави.

Крім того, Порошенко висловив вдячність тим церквам та релігійним діячам, організаціям, всім громадам, які твердо стали на захист України, як до справи богоугодної.

«Вдячний тим з вас, хто продовжує підтримувати божим словом, молитвою, гуманітарною допомогою наші Збройні сили, всіх захисників України. Висловлюю вдячність усім, хто допомагає полегшити страждання мирного населення, спричиненого російською агресією та промосковськими бандами», - додав він.