Путін влаштував великі кадрові чистки: три колишні КДБшники отримали високі посади
У системі російської влади 28 липня відбулися значні перестановки: Кремль й уряд змінили одразу кілька повноважних представників у федеральних округах, а також керівників регіонів і чиновників в уряді.
Крім того, сталися дві очікуваних відставки: звільнені керівник Федеральної митної служби Андрій Бельянінов (свідок у справі про контрабанду алкоголю) і губернатор Кіровської області Микита Бєлих (звинувачений в отриманні хабара, перебуває в СІЗО), передає Медуза.
Перестановки в уряді Росії
Уряд РФ відправив у відставку керівника Федеральної митної служби Андрія Бельянінова. Він обіймав свою посаду більше 10 років — з травня 2006 року. 26 липня в його кабінеті та вдома пройшли обшуки у справі про контрабанду алкоголю. Він проходить у справі як свідок.
На місце Бельянінова призначений колишній повноважний представник президента в Північно-Західному федеральному окрузі Володимир Булавін. Останній - виходець із КДБ, працював у ФСБ, у 2006 році був призначений заступником директора ФСБ Росії.
Заступником директора Росгвардії став колишній повноважний представник президента в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Сергій Меліков.
Повпреди у федеральних округах
Місце Сергія Мелікова зайняв колишній повпред президента в "Кримському федеральному окрузі" Олег Бєлавенцев. "Кримський федеральний округ" скасовано (увійшов до складу Південного округу).
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На місце Булавіна призначений колишній губернатор Калінінградської області Микола Цуканов.
Повпред президента у Сибірському Федеральному окрузі Микола Рогожкін звільнений. Його місце обійме колишній "губернатор" анексованого Севастополя Сергій Меняйло.
Губернатори
Місце Сергія Меняйла в окупованому Севастополі зайняв заступник міністра промисловості і торгівлі Дмитро Овсянніков.
Місце Миколи Цуканова у Калінінградській області зайняв начальник ФСБ по Калінінградській області Євген Зінічев, виходець з держорганів безпеки.
Також відправлений у відставку губернатор Ярославської області Сергій Ястребов. Його місце зайняв Дмитро Миронов, який у грудні 2015 року був призначений заступником міністра внутрішніх справ. Він з 1990 по 2013 рік служив у КДБ й органах державної охорони.
Крім того, звільнений губернатор Кіровської області Микита Бєлих — у зв'язку з "втратою довіри". Його місце зайняв колишній керівник Росреєстру Ігор Васильєв.
Інші відставки
Кремль звільнив посла Росії в Україні Михайла Зурабова, його наступником може стати нинішній повпред в Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич. Останній — виходець із силових структур, служив в ВДВ і військах КДБ.
За підсумками перестановок три вихідці з органів безпеки РФ — Булавін, Миронов і Зінічев — отримали керівні посади.
Раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що перестановки в російських владних структурах не пов'язані з виборами і є "звичайною ротацією".