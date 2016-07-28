Путін влаштував великі кадрові чистки: три колишні КДБшники отримали високі посади

Крім того, сталися дві очікуваних відставки: звільнені керівник Федеральної митної служби Андрій Бельянінов (свідок у справі про контрабанду алкоголю) і губернатор Кіровської області Микита Бєлих (звинувачений в отриманні хабара, перебуває в СІЗО), передає Медуза.

Перестановки в уряді Росії

Уряд РФ відправив у відставку керівника Федеральної митної служби Андрія Бельянінова. Він обіймав свою посаду більше 10 років — з травня 2006 року. 26 липня в його кабінеті та вдома пройшли обшуки у справі про контрабанду алкоголю. Він проходить у справі як свідок.

На місце Бельянінова призначений колишній повноважний представник президента в Північно-Західному федеральному окрузі Володимир Булавін. Останній - виходець із КДБ, працював у ФСБ, у 2006 році був призначений заступником директора ФСБ Росії.

Заступником директора Росгвардії став колишній повноважний представник президента в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Сергій Меліков.

Повпреди у федеральних округах

Місце Сергія Мелікова зайняв колишній повпред президента в "Кримському федеральному окрузі" Олег Бєлавенцев. "Кримський федеральний округ" скасовано (увійшов до складу Південного округу).

Читайте також"Губернатора" окупованого Севастополя "заслали" у Сибір

На місце Булавіна призначений колишній губернатор Калінінградської області Микола Цуканов.

Повпред президента у Сибірському Федеральному окрузі Микола Рогожкін звільнений. Його місце обійме колишній "губернатор" анексованого Севастополя Сергій Меняйло.

Губернатори

Місце Сергія Меняйла в окупованому Севастополі зайняв заступник міністра промисловості і торгівлі Дмитро Овсянніков.

Місце Миколи Цуканова у Калінінградській області зайняв начальник ФСБ по Калінінградській області Євген Зінічев, виходець з держорганів безпеки.

Також відправлений у відставку губернатор Ярославської області Сергій Ястребов. Його місце зайняв Дмитро Миронов, який у грудні 2015 року був призначений заступником міністра внутрішніх справ. Він з 1990 по 2013 рік служив у КДБ й органах державної охорони.

Крім того, звільнений губернатор Кіровської області Микита Бєлих — у зв'язку з "втратою довіри". Його місце зайняв колишній керівник Росреєстру Ігор Васильєв.

Інші відставки

Кремль звільнив посла Росії в Україні Михайла Зурабова, його наступником може стати нинішній повпред в Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич. Останній — виходець із силових структур, служив в ВДВ і військах КДБ.

За підсумками перестановок три вихідці з органів безпеки РФ — Булавін, Миронов і Зінічев — отримали керівні посади.

Раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що перестановки в російських владних структурах не пов'язані з виборами і є "звичайною ротацією".