Мороз: Україна пережила період авторитаризму

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що з часу проголошення незалежності Україна, переживши період авторитаризму, остаточно стала на шлях демократичного розвитку.

Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв‘ю програмі “Точка зору” Національної телекомпанії України, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

“Ми пережили період авторитаризму в Україні, і завдяки зусиллям народу усунули засади авторитаризму. Усе те, що відбувалося взимку 2004-2005 років, – це справді боротьба за демократію, за гідність, за права людей. Це велика справа, і такого здобутку, я вважаю, не мають інші народи (колишнього) Союзу РСР”, - зазначив О.МОРОЗ.

При цьому він наголосив на тому, що шляхи подальшого розвитку нашої держави окреслено у “морально-політичному документі, який має назву Універсал”. Підкресливши, що це “не Конституція, не якась юридична підстава для визначення тих чи інших юридичних актів”, О.МОРОЗ відзначив важливість того, що таким чином Україна продемонструвала “єдність представників різних політичних сил, єдність при реалізації завдань розвитку нашої держави – її перспектив, розвитку економіки, соціальної сфери, зовнішньої політики і т.д.”. “Це – серйозна справа і великий здобуток демократії”, - наголосив О.МОРОЗ.

Згадуючи часи ГКЧП, наслідком протидії яким стало проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р., О.МОРОЗ назвав їх “медіа-фарсом, розіграним особами, які боролися за владу, зокрема по лінії ЄЛЬЦИН-ГОРБАЧОВ”. Усвідомлюючи те, що “ці інтриги могли б зараз дорого коштувати Україні та іншим державам”, зазначив О.МОРОЗ, “вибір був абсолютно зрозумілим, і потрібно було дистанціюватися від цих ігрищ”.

Він повідомив, що “особисто 20 серпня 1991 року заніс у тодішній ЦК Компартії України проект заяви із закликом дистанціюватися від політики, тобто від ініціатив ГКЧП”. “На превеликий жаль, ця заява не прозвучала”, - зазначив голова Верховної Ради України. “Натомість, - сказав він - прозвучала заява зовсім іншого змісту”. “Це був абсолютно нейтральний, але зважений серйозний документ, який говорив про вибір України”, - сказав О.МОРОЗ.