Зупинено зовнішньоекономічну діяльність 243 компаній з РФ, які вели бізнес з Україною і бойовиками - СБУ

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Під час перевірки співробітники спецслужби встановили, що більшість із цих російських компаній також легально співпрацюють с Україною. На них не поширювалися норми указу президента України, введеного в дію рішенням РНБО, "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться у повідомленні.

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СБУ передала матеріали до Міністерства економічного розвитку та торгівлі. За висновками його фахівців, українські виробники здатні повністю компенсувати російський імпорт.

"Відповідно було прийнято рішення про тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності цим російським компаніям", - зауважили в СБУ.